Алексей Текслер исполнит новогодние желания еще трех детей

Глава региона принял участие во всероссийской акции в Москве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во всероссийской «Елке желаний», которая прошла в Кремле в рамках Госсовета. Он снял с новогоднего дерева три шара с желаниями детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Егору Савичеву из Аши глава региона подарит флейту. Ярослав Комаров из Златоуста получит конструктор. Артему Вечному из Ясиноватой в ДНР вручат велосипед.

Полпред президента в УрФО Артем Жога тоже принял участие в акции. Он исполнит три желания: Артему из Челябинска подарит велотренажер, Полине из Тюмени — синтезатор, Андрею из Докучаевска в ДНР — сюрприз.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — дарить новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году благотворительный проект касается, в первую очередь, детей участников СВО.

Напомним, ранее Первое областное информагентство сообщало, что 15 декабря губернатор Алексей Текслер вместе с супругой дал старт региональному этапу акции.