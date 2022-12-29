Алексей Текслер исполнил новогоднее желание семилетнего мальчика из Кусы

Отец ребенка погиб, защищая Донбасс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с одной из кусинских семей. Поводом для знакомства стала акция «Елка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева шар с мечтой семилетнего мальчика: ребенок загадал в подарок двухколесный велосипед.

«Отец Марка погиб, защищая Россию и мирных людей на Донбассе. Марк воспринимает это по-взрослому, очень стойко. Понимает, что сейчас он надежда и опора для мамы: хорошо учится, занимается горными лыжами. Очень обрадовался велосипеду, который попросил себе чуть на вырост. Теперь Марк очень ждет лето», — рассказал в своем телеграм-канале Алексей Текслер и добавил, что помнит желания и эмоции каждого ребенка, которому когда-то сделал подарки в рамках акции.

Как мы писали ранее, «Елка желаний» поможет воплотить мечты не только детей из нашего региона. Подарки для ребят отправятся в подшефные города Челябинской области — донбасские Ясиноватую и Волноваху.