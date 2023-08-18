Алексей Текслер инициировал создание инженерных классов в школах

Губернатор определил задачи на учебный год перед педагогическим сообществом

Сегодня губернатор Алексей Текслер принимает участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Первое совещание прошло на базе ИТ-лицея в микрорайоне «Твоя Привилегия», открытого в прошлом учебном году. Глава региона отдельно отметил темы патриотического воспитания и вовлечение детей в научно-техническую деятельность, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Главная цель собрания — определить пути развития образовательной сферы на грядущий учебный год и среднесрочную перспективу. Выступление началось с упоминания поручения президента об обеспечении технологического суверенитета и дальнейшего развития экономики с опорой на собственные силы. Ключевая основа такого развития — интеллектуальный и кадровый потенциал, а это прямая сфера ответственности образования.





«Сфера образования готовит эти кадры, начиная с детского сада и заканчивая вузами. В нынешних условиях образование не останавливается никогда. Каждый человек обучается в течение всей жизни. Образование — комплексная среда, которая обеспечивает это процесс. По сути, это главнейшая сфера нашей жизни, и сегодня те регионы, которые это понимают, вкладывают в развитие образования. В текущем моменте и в стратегическом плане они будут выигрывать жёсткую конкуренцию внутри страны. Эта же конкуренция за человеческий потенциал распространяется и за ее пределами»,— отметил глава региона.

В последнее время на Южном Урале образование интегрируется в экономический сектор. Яркий пример — федеральный проект «Профессионалитет», который реализуется на базе 12 образовательных учреждений. Общий объем финансирования на создание таких центров составил 1,8 млрд рублей: на эти деньги создали современную материально-техническую базу и начали подготовку 3175 специалистов среднего звена по новым программам. Все это делается вместе с работодателями.





В ходе совершения Алексей Текслер акцентировал внимание на ключевых задачах педагогического сообщества. В том числе, на патриотическом воспитании. К примеру, продолжается работа над совершенствованием материально-технической базы центра «Авангард» вместе с танковой дивизией в Чебаркуле. Кроме того, с этого года выходит новый учебник истории для 10- х и 11-х классов, и все школы области должны быть ими обеспечены.

Говоря о профессиональном образовании, глава региона отметил, что до 60% девятиклассников идут в училище или колледж, а 40% — продолжают обучение в 10-11 классах.

«Мы активно включились в программу „Профессионалитет“. Наш регион — лидер в стране по количеству созданных центров. Они образуются через конкурс, которое проводит Минпросвещения, и конкуренция серьёзная. У нас уже 12 таких центров, ни у кого в стране такого нет. Мы охватываем основные профессии, а в этому году мы победили в конкурсе на медицинские профессии. Самое главное здесь, что предприятия подключаются к этой программе, участвуют в развитии материально-технической базы, и практика проходит на предприятии», — уточнил он.

Челябинская область поставила новый рекорд: 98% ребят после окончания СПО трудоустроились, из них более 70% работают непосредственно по специальности. Кроме того, 3500 студентов СПО проходят практику на предприятиях, в том числе на предприятиях ОПК.





Губернатор призвал как можно активнее вовлекать детей в техническое творчество. Он поставил задачу — вдвое увеличить специализированные учреждения, в том числе, «Кванториумы» и IT-кубы.

«У нас в регионе ведется строительство межвузовского кампуса, плюс есть моя инициатива по созданию инженерных классов. Они смогут взаимодействовать с вузами по направлениям, которые мы будем развивать в кампусе. Десять классов появится в этом году, а дальше они будут открываться на конкурсной основе»,— пояснил Алексей Текслер.

Еще одной темой стала поддержка школьников из присоединенных республик. Губернатор поручил продолжить работу с детьми и коллегами: делиться опытом, помогать с учебным процессом.





«Одна из задач — продолжить работу по приглашению детей, учителей к нам и, чтобы не только в заочном формате организовывали учебный процесс, дети устали от этого. Надо продолжить ту работу — обучение детей в очном формате»,— резюмировал он.

После областного педагогического собрания Алексей Текслер побывал в «Вишневой горке» — там строится школа, которая должна быть открыта в сентябре.





«Осталось совсем немного, поставил задачу строителям максимально ускориться. В сентябре дети должны пойти в школу. Проект важный, его ждёт весь поселок Западный»,— уточнил глава региона.