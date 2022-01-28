Алексей Текслер и зампред Военно-промышленной комиссии РФ обсудили развитие южноуральской оборонки

Олег Бочкарев прибыл в Челябинск с рабочим визитом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олег Бочкарев провели рабочую встречу, посвященную вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Южного Урала. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона, темами стали выполнение гособоронзаказа в 2021 году, меры государственной поддержки ОПК и планы на 2022 год.



Алексей Текслер на встрече подчеркнул, что многие предприятия оборонки в Челябинской области — градообразующие. Они не только вносят серьезный вклад в экономику региона, но и активно участвуют в развитии городов. Например, как сообщало Первое областное информагентство, кыштымский радиозавод за свой счет благоустроил городскую площадь перед ДК «Победа» и установил мемориал с самолетом МиГ-29.

Также предприятия ОПК Челябинской области активно участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда».

Отдельно Алексей Текслер и Олег Бочкарев обсудили вопрос взаимодействия с предприятиями ОПК в научно-образовательном направлении. Напомним, например: миасский автозавод «Урал» принимает участие в разработке проекта «Арктического автобуса» вместе с Научно-образовательным центром, куда входят и вузы Челябинской области.