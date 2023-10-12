Алексей Текслер и премьер-министр Беларуси посетили автомобильный завод «Урал» в Миассе

Участники делегации обсудили развитие машиностроительного комплекса

Сегодня, 12 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и премьер-министр республики Белурсь Роман Головченко посетили автомобильный завод «Урал» в Миассе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время рабочей поездки белорусская делегация ознакомилась с производством и модельным рядом выпускаемых автомобилей. За 2023 год автозавод закупил у белорусских производителей карданные валы, шины, рулевые механизмы, гидроцилиндры и другие компоненты.

«Мы учитываем особый характер отношений наших стран и большую заинтересованность наших предприятий в сотрудничестве. Сейчас автозавод „УРАЛ“ является основным импортером продукции из Республики Беларусь на Южный Урал», — обратил внимание Алексей Текслер.

Гости оценили масштабы производства и технологические особенности сборки грузовиков.

«Это то направление, где мы создаем востребованные инновационные продукты. Это развитие машиностроительного комплекса и Беларуси, и Челябинской области. Сегодня на автомобильном заводе „УРАЛ“ обсудили дополнительные ниши, возможные проекты, помимо поставок», — подчеркнул премьер-министр.