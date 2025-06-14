Алексей Текслер и его семья посетили VK Fest в Челябинске

Масштабный праздник с участием звезд проходит на набережной Миасса

Челябинск стал первым городом на Урале, где проходит VK Fest. Праздник посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его семья, сообщает корреспондент Первого областного.

«Спасибо „ВКонтаке“, что пошли навстречу и в прошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме договорились провести этот фестиваль в Челябинске», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что челябинский фестиваль интересен не только музыкой, но и обилием площадок, которые дают возможность познакомиться с регионом.

«Свои павильоны выставили различные структуры и предприятия, которые продвигают инновационные продукты. Все это создает замечательное фестивальное настроение. VK Fest удался, и мы будем и дальше сотрудничать с группой „ВКонтакте“. Я уверен, что будем и в будущем проводить такие замечательные события», — заявил Алексей Текслер.

Фоторепортаж о фестивале опубликуем отдельным материалом.