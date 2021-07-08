Алексей Текслер и Артемий Лебедев прогулялись по Челябинску

Губернатор показал блогеру недостроенную набережную и другие знаковые объекты

Сегодня, 8 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прогулялся по Челябинску вместе с прибывшим накануне блогером из Москвы Артемием Лебедевым. Они посетили знаковые места столицы Южного Урала, в числе которых набережная реки Миасс и другие объекты.

Прогулка губернатора и блогера началась еще сегодня днем с набережной, на которой продолжается благоустройство. Сдать объект подрядчик должен уже совсем скоро: по плану все работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года. Затем Текслер и Лебедев отправились к недостроенному конгресс-холлу, на месте которого будет возведен знаковый культурный комплекс, который будет включать в себя современный концертный зал, выставочное пространство, Дворец бракосочетаний и детский парк.

Посетили губернатор Челябинской области и блогер также «Белый рынок», где выпили кофе и, конечно же, сделали несколько селфи с горожанами, и прогулялись по «Алому полю».

Напомним, известный московский дизайнер и блогер Артемий Лебедев прибыл в Челябинск накануне, 7 июля. Цель его визита в столицу Южного Урала неизвестна. До прогулки с Алексеем Текслером Лебедев успел оценить водосточные трубы Челябинска и другие объекты, о чем рассказал на своей странице в соцсети «Инстаграм».