Алексей Текслер и Артем Жога возложили цветы к мемориалу погибших воинов в Снежинске

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества

В понедельник, 9 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога работают в Снежинске. Визит в закрытый город начался с возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в локальных конфликтах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Памятник воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах, был возведен по инициативе городской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» на пожертвования жителей. Торжественное открытие состоялось 8 мая 2009 года. А благоустройство территории мемориала провели в 2023 году по программе инициативного бюджетирования. Сквер реконструировали, обустроили покрытие пешеходных зон, провели освещение, установили малые архитектурные формы. Летом 2024 года была установлена табличка «Сквер ветеранов боевых действий».

В возложении также приняли участие главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, глава Снежинска Андрей Пульников, замдиректора Дирекции по ядерному оружейному комплексу — директор департамента госкорпорации «Росатом» Виктор Харушкин и директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов.

Напомним, 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества.