Алексей Текслер и Александр Новак обсудили вопросы электроснабжения и газификации Челябинской области

Встреча прошла сегодня в Москве

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона проинформировал вице-премьера, что в регионе идет активная работа по развитию электросетевого комплекса. В частности ведется активное строительство новых объектов и модернизация сетей в Сосновском районе и Челябинске. Также особое внимание уделено вопросу консолидации бесхозных сетей. Кроме того, недавно в Челябинске после модернизации состоялось открытие диспетчерского пункта центра управления сетями филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Особенно большое количество обращений ко мне поступает от жителей пригорода Челябинска по качеству и надежности электроснабжения. Совместно с „Россети Урал“ мы договорились о реализации дополнительных мероприятий, которые позволят решить проблему граждан», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также доложил о планах по газификации Челябинской области. В 2024 году планируется построить порядка 250 км сетей, что позволит газифицировать 24 населенных пункта, где ранее не было газа. Также к исполнению запланировано 14 000 договоров на догазфикацию домовладений граждан.

«Это отдельное ключевое направление в деятельности регионального правительства. Мы понимаем, что наличие газа качественно меняет уровень жизни граждан. Мы ежегодно увеличиваем сумму в бюджете на эти задачи», — акцентировал Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области активно приступили к исполнению поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по догазификации СНТ. В настоящий момент правительством региона организована работа по изменению региональной программы догазификации, с целью включения зарегистрированных жилых домов.