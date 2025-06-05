Алексей Текслер: «Главной целью сегодня является победа в специальной военной операции»

Глава региона обозначил приоритет поддержки бойцов СВО и фронта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал обращение к Законодательному собранию Челябинской области с подведения итогов 2024 года и ключевых приоритетов текущего года. Он особо отметил вклад Челябинской области в приближении победы в спецоперации, помощь фронту и поддержку бойцов «за ленточкой».

«2024 год во многом был определяющим для страны и для всего Южного Урала. Наша страна добилась значительных успехов на фронте, продолжила строительство крепкой, суверенной экономики, укрепляя технологический суверенитет и развивая социальную сферу. Вместе мы оперативно отвечаем на все вызовы времени, добиваемся высоких результатов, делаем это с опорой на наши исконные ценности и традиции и своим трудом создаем будущее для новых поколений южноуральцев», — сказал Алексей Текслер.

В прошлом году были определены приоритеты устойчивого развития Челябинской области. Этот курс поддержали жители региона. Это конкретный образ будущего Челябинской области, в основе которого был и остается человек. Особое внимание губернатор уделил специальной военной операции.

«Главной целью России сегодня является победа в специальной военной операции. Успехи нашей армии на фронте очевидны, и мы гордимся нашими земляками, которые проявили себя в ходе боевых действий, показали доблесть и отвагу. Сегодня многие из них в зале», — отметил глава региона.

По его словам, южноуральцы достойно проявили себя во многих боевых операциях, так было, например, в 2024 году при освобождении Авдеевки и многих других населенных пунктов. Сегодня Челябинская область помогает восстанавливать мирную жизнь там так же, как в Волновахе и Ясиноватой, которые являются подшефными территориями.

«Мы продолжаем поддержку наших воинов в тылу, помогаем боевым частям, направляем гуманитарные грузы. Хочу отметить, что не ослабевает народная поддержка армии. Неустанно работают наши оборонные предприятия, которые, несмотря ни на какие сложности и санкции, четко выполняют оборонный заказ, своим трудом доказывая, что наши города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс по праву носят звание „Город трудовой доблести“», — считает губернатор.

Челябинская область — регион трудовой доблести. Так было, так есть и так будет всегда.