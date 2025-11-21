Алексей Текслер: «Эффективная работа налоговиков укрепляет бюджетную систему Южного Урала»

Налоговая служба выполняет важнейшие задачи

Сегодня, 21 ноября, в России свой профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов. Эта служба — одно из ключевых звеньев финансовой системы страны. Налоговая выполняет важнейшие задачи по пополнению госказны и выполнению бюджетных обязательств.

«Эффективность вашей работы напрямую влияет на укрепление бюджетной системы Южного Урала, способствует повышению качества жизни людей. Активное внедрение цифровых сервисов и передовых практик способствует формированию комфортной среды для цивилизованной предпринимательской деятельности»,— обратился к работникам ФНС губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В праздничный день глава региона поблагодарил работников и ветеранов службы за профессионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие области.

Налоговая система является одной из древнейших в России. Ее прообразом являлся сбор податей во времена феодальной раздробленности Руси. С приходом к власти Петра I были образованы 12 коллегий, четыре из которых заведовали финансами. При Александре II были введены подоходный налог, земские сборы и налогообложение земли, что стало серьезным шагом в развитии системы.

В первые годы советской власти отлаженная налоговая система была практически уничтожена и начала возрождаться лишь в 1960-е годы. 21 ноября 1991 года указом президента РСФСР была образована Государственная налоговая служба. Дату ее образования и взяли для учреждения профессионального праздника.