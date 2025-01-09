Алексей Текслер доложил президенту РФ о готовности регионов к реализации новых нацпроектов

Субъектам предстоит подготовить проектно-сметную документацию, заключить контракты и организовать реализацию нацпроектов на муниципальном уровне

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Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер доложил президенту РФ о готовности регионов к реализации новых нацпроектов. Доклад прозвучал в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Паспорта нацпроектов утверждены. В декабре регионы заключили необходимые финансовые и нефинансовые соглашения. Финансирование в рамках утвержденного федерального бюджета доведено. Регионы сформировали и утвердили свои планы работы и бюджеты на 2025-й и последующие годы с учетом новых национальных проектов и начинают их реализацию», — сообщил Алексей Текслер.

Сейчас на региональном уровне субъектам предстоит пройти все стадии подготовки проектно-сметной документации, своевременно заключить контракты и организовать реализацию нацпроектов на муниципальном уровне.

Президент РФ Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на том, что документация не должна расходиться с реалиями жизни.

«Как и говорил неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей. Прошу именно из этого исходить. Реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу», — подчеркнул глава государства.

Алексей Текслер отметил, что с учетом данного поручения президента необходимо, чтобы система управления нацпроектами была гибкой и имелась возможность вносить необходимые изменения в проекты, в том числе в части финансирования необходимых мероприятий, чтобы обеспечить максимальный эффект.

В завершение доклада Алексей Текслер поблагодарил президента России Владимира Путина от лица всех регионов за решение вопроса списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.