Алексей Текслер: «Для нас гордость принимать контрольные прокаты сильнейших спортсменов России»

Губернатор Челябинской области пообщался с фигуристами и познакомился с их легендарными тренерами

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске проходит второй день контрольных прокатов сильнейших российских фигуристов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной не только увидели выступления спортсменов, но и познакомились с легендарными тренерами, о чем губернатор лично сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Дорога на зимнюю Олимпиаду в Пекине для наших фигуристов началась в Челябинске. Для нас гордость и счастье принимать в гостях контрольные прокаты сильнейших спортсменов России. Новые программы, сложнейшие элементы — скоро им будет аплодировать весь мир. Приятно, что фигуристы говорят об особом гостеприимстве Челябинска. Это результат работы большой команды профессионалов. И особая удача для меня лично познакомиться и пообщаться с легендарными тренерами — Тамарой Николаевной Москвиной и Этери Георгиевной Тутберидзе. Их советы по развитию фигурного катания на Южном Урале бесценны»,— написал Алексей Текслер.

Напомним, контрольные прокаты фигуристов проходят на ледовой арене «Трактор». Свои новые программы прокатывают 47 спортсменов со всей страны. Участники события показывают произвольные танцы на льду, ритмический танец и короткие программы.