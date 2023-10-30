Алексей Текслер дал старт второй волне конкурсов на губернаторские гранты в 2023 году

На поддержку инициатив южноуральцев направят 275 млн рублей

В Челябинской области дан старт второй волне конкурсов на губернаторские гранты для НКО и активных граждан в 2023 году. К участию приглашаются все неравнодушные южноуральцы, в том числе школьники и студенты старше 14 лет, заявки принимаются по 13 направлениям, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

С учетом софинансирования Фонда президентских грантов на поддержку инициатив южноуральцев в этом году будет направлено 275 млн рублей. Из них 210 млн получат НКО, 35 млн — лучшие проекты жителей региона, 30 млн рублей направят на софинансирование муниципальных конкурсов.

В ходе рабочей поездки по муниципалитетам горнозаводской части области глава региона отметил, что жители региона неоднократно благодарили за конкурс грантов.

«Многие получили возможность реализовать свои идеи, сделать жизнь в городах и районах лучше. Появляются новые некоммерческие организации, они развиваются, обмениваются идеями и практиками. У меня нет сомнений — будем продолжать поддержку таких инициатив. Даю старт второй волне конкурсов грантов губернатора этого года. Ждем новых идей и интересных проектов», — сказал Алексей Текслер.

Заявки можно подать в 13 грантовых направлениях:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодежных проектов;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (для НКО);

развитие институтов гражданского общества.

Прием заявок ведется на сайте грантыгубернатора74.рф. Заявки от НКО принимаются до 23 ноября 2023 года. От жителей (в том числе школьников) — до 11 января 2024 года.

Для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов. Итоги конкурса для НКО будут подведены не позднее 22 декабря, реализация поддержанных инициатив начнется с 1 февраля 2024 года. Итоги конкурса для активных граждан подведут не позднее 28 февраля 2024 года, реализация поддержанных инициатив начнется с 15 марта.

Автор: Ольга Бороденок