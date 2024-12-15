Алексей Текслер дал старт Всероссийской акции «Елка желаний»

В этом году благотворительный проект касается в первую очередь детей участников СВО

Сегодня, 15 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дал старт Всероссийской акции «Елка желаний». По традиции глава региона, члены областного правительства и Законодательного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, главы районов и муниципалитетов сняли с елки шары с желаниями детей и в ближайшее время исполнят их, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто принимает участие в благотворительной акции, и напомнил, что она проходит по всему региону. Также он добавил, что в этом году марафон добра касается в первую очередь детей участников СВО.

«Это особая честь дарить им подарки, потому что для семьи это более тяжелые испытания, чем для наших бойцов. Желаю всем нам победы»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В этом году на елке разместились 75 шаров с желаниями детей. Алексей Текслер снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Пятилетняя Вилена загадала подарок категории «Сюрприз», а девятилетняя Виолетта — большого медведя из 3D конструктора. Ирине Текслер достался шар с пожеланиями братьев Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Они также загадали подарки категории «Сюрприз».

Кроме того, по поручению Алексея Текслера в подшефные территории отправили 2,5 тысячи новогодних подарков для детей.

«Создаем новогоднее настроение для детей в регионе и наших подшефных территориях, потому что мы одна большая семья. Каждой семье на Новый год самое важное — сделать ребенка счастливым, подарить новогоднее настроение»,— отметил глава региона.

В ближайшее время все участники акции приобретут подарки и лично подарят их детям.