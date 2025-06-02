Алексей Текслер дал старт трудовому сезону студенческих отрядов Челябинской области

Трудовое движение объединит этим летом 3500 молодых людей из разных вузов региона

В Челябинске прошло торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов. На церемонию приехали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка. Студенты торжественно сдали рапорты о готовности и получили путевки в рабочий сезон, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер вместе с заместителем председателя правления Российских студенческих отрядов Дмитрием Парамоновым поздравил студотрядовцев с началом летнего трудового семестра.

«Дорогие бойцы, желаю вам успехов. Уверен, что тот опыт, который вы получите, то общение и дружба, которая обязательно завяжется, будут на всю жизнь. Без вашей помощи многие стройки, вообще многие направления были бы невозможны. Поэтому спасибо вам огромное! Труд крут!» — обратился к студентам глава региона.

Губернатор также выразил уверенность, что трудовое лето поможет студентам обрести новые профессиональные навыки, а также поблагодарил ребят за добровольческую деятельность.

Этим летом 3500 студентов из Челябинской области будут работать строителями, вожатыми, спасателями, проводниками, сотрудниками сервиса. Трудиться на крупных предприятиях Росатома, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, Федеральной пассажирской компании, во всероссийских детских центрах, пятизвездочных отелях на южном побережье страны, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Также молодежь продолжит работать на международных стройках атомных электростанций в Египте и Турции.

Алексей Текслер особо отметил три масштабных проекта, которые пройдут в Челябинской области в летний сезон. Это всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске на объектах нового работодателя — АО «КИС „ИСТОК“», всероссийский студенческий медицинский отряд «Клиника» с международным участием и межрегиональный студенческий педагогический отряд «Заря».

