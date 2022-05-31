Алексей Текслер дал старт трудовому лету для студотрядов в Челябинске

Студенты получили путевки в рабочий сезон под проливным дождем

В Челябинске сегодня, 31 мая, открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов. Торжественная церемония для студентов вузов и средних профессиональных учреждений прошла у памятника Курчатову. С началом рабочего лета под начавшимся ливнем участников поздравил губернатор Алексей Текслер.



«Поздравляю вас с началом нового трудового семестра. Рад видеть здесь молодых энергичных ребят, которые готовы провести лето с пользой для себя, региона и всей страны. Уверен, что вы его проведете ударно! Сейчас общался с ветеранами движения. Говорят, что дождь идет к возможности хорошо заработать, чего вам и желаю», — сказал Алексей Текслер под громкие аплодисменты студотрядовцев.









На церемонии командиры студенческих отрядов сдали рапорты о готовности к трудовому сезону и получили путевки в трудовое лето. Как отметил руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев, на сегодняшний день организация обеспечивает работой летом более 2000 южноуральских студентов.



В этом году молодежь трудоустроят в качестве вожатых, проводников, строителей, сотрудников сферы услуг и гостеприимства, спасателей на воде и младшего медицинского персонала. Часть студентов уже приступила к работе на трудовых проектах, большинство отправится на объекты летом.



Благодаря студенческим отрядам, в том числе из Челябинской области будут реализованы такие крупные проекты как Всероссийская стройка «Мирный Атом».

Напомним, студотряды из Челябинской области также будут сотрудничать с молодежью Донбасса. Вместе они займутся восстановлением объектов инфраструктуры и мемориальных комплексов.