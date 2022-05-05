Алексей Текслер дал старт новой волне губернаторских грантов

Претендовать на них могут активные южноуральцы и некоммерческие организации

В Челябинской области стартует новый конкурс губернаторских грантов для активных жителей и НКО. С учетом федерального софинансирования на проекты жителей региона будет выделено 250 миллионов рублей, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Алексей Текслер.



«Это хорошая возможность реализовать свой проект, помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи, сделать важное дело для своего города или поселка. Желающих принять участие традиционно много. Поэтому мы вновь увеличили размер фонда поддержки. С учетом софинансирования Фонда президентских грантов на инициативы южноуральцев будет направленно более 250 миллионов рублей», — сообщил губернатор.

Алексей Текслер уточнил, что по сравнению с последним конкурсом увеличена максимальная сумма гранта. Напомним, такое решение губернатор принял (и обнародовал) во время встречи с активистами Союза сельской молодежи в апреле 2022 года. Также из нововведений конкурса — софинансирование на муниципальном уровне. Это, по мнению Текслера, даст импульс к организации подобных конкурсов в территориях. Для новичков же предусмотрена помощь ресурсных центров развития некоммерческих организаций, там соискателям помогут правильно оформить заявки на гранты.

«Когда впервые запускали конкурс грантов губернатора, не предполагал, что будет столько интересных идей и проектов. Например, только в прошлом году их было реализовано больше 200 по всей Челябинской области. Надеюсь, в этом году добрых и полезных дел будет еще больше», — резюмировал глава региона.