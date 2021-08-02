Алексей Текслер дал старт конкурсу грантов губернатора

Южноуральские некоммерческие организации могут получить до 4 миллионов рублей

Губернатор Алексей Текслер объявил о старте конкурса грантов. Новый конкурс по отбору лучших социальных проектов от некоммерческих организаций и активных жителей станет вторым в Челябинской области. Прием заявок уже начался, в прошлом году 186 проектов получили деньги на свое воплощение. Об этом глава региона Алексей Текслер рассказал в своем «Инстаграме».

В 2020 году впервые в России отдельный регион — Челябинская область — стал предоставлять сразу несколько видов губернаторских грантов. По инициативе губернатора Алексея Текслера подача заявок и их рассмотрение от некоммерческих организаций и активных жителей области стала осуществляться по принципу одного окна.

«Было множество замечательных инициатив. Всего 186 проектов получили поддержку, каждый из них сделал мир вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев всегда много прекрасных идей, и мы обязательно их поддержим. Даю старт новому конкурсу грантов губернатора», — сообщил Алексей Текслер в своем «Инстаграме».

На гранты могут претендовать некоммерческие организации и активные совершеннолетние граждане, проживающие в Челябинской области. Заявки принимаются до 6 сентября, до 23:30 по местному времени.

В этом году общий грантовый пул превысил 135 миллионов рублей, 47 из них — это средства Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. Их регион получил на условиях софинансирования.

Организаторы сообщают, что для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов.

«Новацией этого года станет поддержка долгосрочных проектов со сроком реализации более двух лет. Так, в рамках конкурса некоммерческие организации Южного Урала могут получить гранты до 2,5 млн рублей, а при реализации долгосрочных проектов — до 4 млн руб. Активные граждане могут претендовать на сумму до 265 тыс. руб. на реализацию социально значимых проектов», — рассказали в Фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Проекты могут быть представлены по одному из 12 направлений:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского общества.

С условиями формирования заявки можно ознакомиться на сайте.