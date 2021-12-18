Алексей Текслер дал старт акции «Елка желаний»

В этом году в акции принимают участие не только дети, но и взрослые от 60 лет

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области в третий раз стартовала всероссийская акция «Елка желаний». В этом году исполнять будут не только детские желания, но и тех взрослых, которые нуждаются в заботе. Старт акции дал губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной, исполнять желания также будут члены областного правительства, главы районов и муниципалитетов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Дорогие друзья, мы сегодня даем старт замечательной, доброй и уже традиционной акции „Елка желаний“. В первую очередь мы исполним детские желания. Нам всем хочется, чтобы детские мечты обязательно сбывались, особенно в канун Нового года. Также в этом году мы пригласили к участию в акции и старшее поколение наших земляков, кто нуждается в заботе, они также ждут новогоднего чуда»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор снял с елки два шара. В одном из них оказалось желание 13-летнего Артема из Челябинска, который попросил сертификат в магазин электроники и цифровой техники. Во втором было желание семилетней Варвары из села Верхняя Санарка Пластовского района — девочка попросила планшет. Супруге Алексея Текслера Ирине попался шар с желанием 75-летней челябинки Татьяны Викторовны, которая хотела бы получить в подарок швейную машинку. Все подарки будут подарены южноуральцам до Нового года.

«Дорогие коллеги, я благодарю вас за участие в акции, она будет продолжена во всех муниципалитетах Челябинской области. Я приглашаю всех неравнодушных граждан к участию в этой акции»,— призвал Алексей Текслер.

Напомним, принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» могут дети в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума; дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с инвалидностью; дети и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Желания могут быть как материальные, так и нематериальные.