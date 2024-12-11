Алексей Текслер дал ряд поручений по развитию здравоохранения в Челябинской области

В поселке Лебедки построят новый ФАП, а в Троицк привлекут узких специалистов

Одной из самых популярных тем на прямой линии с губернатором стала тема здравоохранения. Жители области обращались к главе региона с точечными проблемами. Алексей Текслер поручил взять каждую на карандаш.

Так, в поселке Лебедки Октябрьского района ускорят строительство нового ФАПа. Сегодня жителей обслуживают приезжающие врачи. При этом не все анализы и процедуры в походных условиях удается сделать — зимой пациентам попросту холодно раздеваться. Решить проблему раз и навсегда может лишь новое здание ФАПа.

«Судя по картинке, там вряд ли что-то можно отремонтировать. Поэтому я даю поручение обратить внимание на этот населенный пункт и готов принять отдельное решение. То, что туда передвижной ФАП ездит, понятно, что зимой это может быть неудобно, но это частичное решение. У нас там 40 таких мобильных машин, которые помогают закрывать отдаленные территории медицинской помощью. Это все равно идет в помощь, но тем не менее, если есть запрос, я готов принять отдельное решение по поселку», — заявил Текслер.

В Троицке губернатор попросил главу обратить внимание на привлечение в местную медицину узких специалистов.

«Мы много что делаем в части обновления материально-технической базы, ремонта. Вы знаете, регион ведет несколько крупных строек: строится детская хирургия в Челябинске, со следующего года мы начнем строить новую многопрофильную больницу в Магнитогорске. Но основная проблема все-таки в кадрах. Троицк у нас динамично развивается. И я уверен, что, если глава предоставит квартиру, туда наверняка приедут специалисты», — заметил Алексей Текслер.

Чтобы закрыть вакантные места, глава региона посоветовал обратить внимание на молодых специалистов.