Алексей Текслер дал поручения по развитию науки и высшего образования в регионе

Задачи касаются грантовой поддержки, федеральной научной повестки и совета ректоров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание регионального Совета по вопросам высшего образования и науки. По его итогам глава региона сформулировал ряд конкретных поручений для своих заместителей и участников совещания. Поручения направлены на ускорение научно-технологического развития области, сообщает пресс-служба губернатора.

Одна из задач касается создания новых исследовательских площадок. Алексей Текслер распорядился в кратчайшие сроки объявить конкурсный отбор на предоставление грантов для организации трех дополнительных молодежных лабораторий в регионе.

Поручения также нацелены на интеграцию в федеральную научную повестку. Губернатор потребовал обеспечить активное включение региональных университетов и научных коллективов в национальные проекты технологического лидерства.

Также глава региона затронул системную работу вузов. Алексей Текслер поставил задачу консолидировать ресурсы и компетенции всех высших учебных заведений области и перезапустить работу Совета ректоров вузов Челябинской области.