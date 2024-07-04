Алексей Текслер рассказал о поддержке дружбы между народами на Южном Урале

В Екатеринбурге прошло окружное совещание по реализации государственной национальной политики

В четверг, 4 июля, в Екатеринбурге прошел ежегодный семинар-совещание, посвященный вопросам реализации государственной национальной политики. Об итогах работы в этой значимой сфере на территории Челябинской области за 2023 год доложил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Челябинская область — неотъемлемая часть многонациональной России, где на протяжении многих веков в мире и согласии живут разные народы. Наша задача — сохранить это единство», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что в Челябинской области выстроена системная работа в сфере реализации государственной национальной политики.



В статусе международных конференций при поддержке Федерального агентства по делам национальностей здесь проводятся Расулевские и Петровские чтения, а при поддержке правительства региона и Челябинской митрополии РПЦ — фестиваль «Троица в Троицке». Все эти мероприятия призваны сохранить традиционные духовные ценности.

Алексей Текслер отметил, что региональные власти активно взаимодействуют с национально-культурными объединениями. НКО участвуют в тематических мероприятиях и получают гранты. В этом году область представит рекордные для регионов России 20 заявок на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». А органы местного самоуправления получают от областных властей субсидии на реализацию муниципальных программ по нацполитике.

На особом контроле находится тема мигрантов.

«В прошлом году мы фиксировали рост информационных поводов в привязке к межнациональным конфликтам. В основном речь шла о противоправных действиях мигрантов, каждый такой инцидент имел широкий общественный резонанс. В этом году число инфоповодов снизилось, этому способствовала соответствующая профилактическая работа», — констатировал Алексей Текслер.

Так как в России ужесточили требования по госпрограмме переселения соотечественников, в Челябинской области значительно снизилось количество заявившихся на участие в программе и общее количество иностранцев. Активные проверки со стороны правоохранительных органов привели к существенному снижению числа преступлений, совершенных мигрантами.

В 2023 году в аппарате правительства области создали отдел социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Его сотрудники взаимодействуют с работодателями, НКО, властными структурами по вопросам социокультурной адаптации мигрантов. Значительно расширена и обеспечена финансированием региональная программа по социальной и культурной адаптации мигрантов.

«В целом, несмотря на отдельные попытки создать негативную информационную повестку, в области сохраняется стабильная ситуация в этноконфессиональной сфере», — резюмировал Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил руководителя ФАДН России Игоря Баринова за постоянную поддержку в решении поставленных задач, а также попросил рассмотреть возможность включения Петровских чтений, посвященных 100-летию избрания митрополита Петра (Крутицкого) местоблюстителем Патриаршего престола, в план ключевых мероприятий агентства на 2025 год.



Семинар-совещание провели заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов. В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, губернаторы и главы городов субъектов УрФО, представители общественных организаций и силовых структур.

