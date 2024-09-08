Алексей Текслер дал интервью на канале UraL 1 после выборов

Губернатор поздравил челябинцев с Днем города в прямом эфире

Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области завершились выборы губернатора. Идет подсчет голосов. Действующий глава дал интервью на канале UraL 1и отметил, что рассчитывает на положительный результат голосования.

«За пять лет я многократно объехал регион, все муниципалитеты. Программа развития региона начинается с общения с людьми, с выявления их потребностей. Мы — опорный регион, оплот оборонной промышленности, поэтому задач очень много и мне хотелось бы продолжить их реализовывать», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона еще раз поздравил жителей Челябинска с Днем города в обновленной студии UraL 1.