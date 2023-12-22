Алексей Текслер дал 3 месяца на завершение капремонта детского отделения больницы в Аргаяше

Подрядчик заверил главу региона, что сдвигать укороченные сроки не придется

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил текущий этап капитального ремонта детского отделения Аргаяшской районной больницы. Глава региона усомнился, что работы будут завершены в оговоренный срок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«По проекту сдача у нас — конец 2024 года. Но мы с вами договаривались, что закончим ремонт в марте. Я вижу, что многое сделано, но три месяца — это не так много на самом деле», — отметил губернатор.

Подрядчик, тем не менее, заверил главу региона, что сдвигать сроки не придется. Самое главное — монтаж коммуникаций — завершено. Идет установка розеток и других приборов. Общая готовность объекта — около 70%.

Детское отделение занимает третий и четвертый этажи здания районной больницы. Оно объединяет в себе поликлинику и стационар на 20 коек. По словам главного врача больницы Александра Попова, после ремонта здесь планируют открыть отделение детской реабилитации.

Для обновленной педиатрии заказали новую мебель. Алексей Текслер также посоветовал подумать над обновлением оборудования, хотя недостатка в нем, по словам аргаяшских медиков, нет.

Примечательно, что Аргаяшская районная больница не испытывает дефицита кадров, представляя собой счастливое исключение на фоне многих других муниципалитетов. Только в 2023 году больница приняла пятерых молодых врачей (в их числе — семья медиков). Для них приобретены четыре квартиры в новом доме.