Алексей Текслер: «Будем повышать привлекательность Кусинского района»

Губернатор определил главные задачи, стоящие перед муниципалитетом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Кусу. По словам главы региона, Кусинский район — это территория с отличными данными, но ей требуется повысить привлекательность. В том числе — за счет развития инфраструктуры, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, Текслер открыл в Кусе новый физкультурно-спортивный комплекс, посетил местную фабрику и осмотрел несколько ключевых для района объектов — отремонтированных, ремонтируемых или требующих ремонта.

Задачей номер один для Кусы губернатор назвал повышение доходов жителей района. Для этого требуются инвестиции, создание новых высокооплачиваемых мест, подготовка кадров, но не только они. Например, развитию горнолыжного центра «Евразия» мешают ограничения на использование земель лесного фонда. Развитию ГЛЦ сегодня было посвящено отдельное совещание. По мнению губернатора, там должна появиться возможность строить новые гостиницы и другую инфраструктуру, чтобы полностью раскрыть возможности курорта.

Примером успешного развития производства в Кусе глава региона назвал местную обувную фабрику. Предприятие планирует расширить линейку и объёмы выпускаемой продукции. Соответственно, ему нужна инвестиционная и кадровая поддержка.

«Это, кстати, касается не только обувной фабрики. Стоит задача в целом помочь Кусинскому району с инвесторами», — подчеркнул Алексей Текслер.

С точки зрения жизни города чувствительной проблемой для Кусы остаётся общественный транспорт.

«Я обратил внимание на старые автобусы. Нет муниципального транспорта, только частный по заказу администрации. Но в этом году мы выделили субсидию на маршруты по регулируемому тарифу. Будем целевым образом решать вопрос обновления», — пообещал губернатор.

Наряду с общественным транспортом жителей района беспокоят вопросы здравоохранения. Уже полтора года идёт ремонт терапевтического отделения районной больницы. Подрядчик должен был закончить работы к 30 декабря, но не уложился в сроки.

«Был серьёзный разговор. Подрядчик пообещал завершить работы через месяц. Будем следить. В целом это очень важное направление — развитие первичного звена. По опросам граждан, в Кусе тема здравоохранения находится на первом месте. Будем подтягивать это направление. Обязательно завершим все ремонты и оснастим больницы современным оборудованием», — заявил Алексей Текслер.





Модернизации требует и сфера культуры. Например, давно назрел вопрос переселения детской школы искусств в другие помещения. Есть подходящее здание на центральной площади города, но ему требуется ремонт. Точнее — полноценная реконструкция. Ремонта ожидает и общеобразовательная школа № 7.



«В следующем году коллеги завершат проектирование. Будем включать школу в государственную программу по капитальному ремонту. Дети сейчас ходят в соседние школы. Учатся в две смены. Это надо исправлять», — сообщил губернатор.

До сегодняшнего дня проблемным было и спортивное направление. Важной подвижкой стало долгожданное открытие физкультурно-спортивного комплекса «Олимп», который строили целых 18 лет.

«В следующем году мы также начнём реконструкцию центрального стадиона. Кроме того, здесь, как и в других территориях, есть потребность в бассейне. Будем его строить, такое поручение я дал», — сообщил Алексей Текслер.

Положительная динамика есть дорожной сфере, но дороги все равно остаются в топе актуальных вопросов. Губернатор анонсировал ремонт двух дорог: Куса — Нязепетровск и Куса — Златоуст.

Подводя итог, Алексей Текслер отметил, что Кусинскому району требуется повышение привлекательности.

«Изумительная природа, замечательные люди, но есть застарелые проблемы. Будем их решать. Благо, положительные примеры уже есть», — резюмировал губернатор.