Алексей Текслер анонсировал проведение Парижского полумарафона-2023

В этом году спортивное мероприятие пройдет 28 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал проведение Парижского полумарафона, который ежегодно, начиная с 2016 года, проходит в селе Париж Нагайбакского района. Спортивное мероприятие состоится 28 мая. В своем телеграм-канале глава региона рассказал, что ждет спортсменов в этом году.

«Событие состоится уже в седьмой раз и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей. В этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Кстати, будут и велозаезд, и скандинавская ходьба, и даже детский забег»,— рассказал Алексей Текслер.

Зарегистрироваться для участия в полумарафоне можно на сайте MyRace в разделе «VII Парижский полумарафон 2023».

Также губернатор отметил, что Парижский полумарафон — это еще и отличная возможность увидеть местную Эйфелеву башню и познакомиться с культурой нагайбаков.