Алексей Текслер анонсировал появление новых автобусов в Магнитогорске

Город металлургов будет постепенно уходить от маршруток

Масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта касается не только Челябинска, но и других территорий региона. Губернатор Алексей Текслер во время сегодняшней приемки новых автобусов заявил, что власти намерены навести порядок в системе пассажирских перевозок в Магнитогорске. Там уже появился новый маршрут от вокзала до Зеленого лога, который организовали после обращения магнитогорцев на прямую линию к главе региона. Теперь город металлургов должен пойти по пути Челябинска и постепенно уйти от маршруток, передает ИА «Первое областное».

«Хочу отметить Магнитогорск, где мы в этом году организовали первый автобусный маршрут „Вокзал — Зеленый лог“. На прямой линии жители обращались с этим вопросом, и мы приняли решение купить автобусы. Считаю, что опыт был удачным, мы получили положительную реакцию от жителей Магнитогорска, поэтому приняли решение закупить еще 13 автобусов до конца года. Большие планы и на следующий год. Я дал поручение Минтрансу и администрации города провести работу по переводу общественного транспорта на регулируемые маршруты. Жители точно увидят разницу», — сказал Алексей Текслер.

По его словам, в следующем году работа в этой сфере будет только нарастать, чтобы город металлургов мог уйти от использования маршруток (сейчас на них поступает немало жалоб). Все эти проблемы были знакомы Челябинску, поэтому постепенно по пути областного центра пойдет и Магнитогорск.

Напомним, что сегодня губернатор принимал новые автобусы, приобретенные для Челябинска в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полтора десятка новых машин выйдут на линию 8-го маршрута, соединяющего ЧТЗ и северо-запад города. Также в город поступили две «гармошки», которые будут обслуживать самый загруженный 64-й маршрут. Кроме того, Алексей Текслер озвучил планы по развитию общественного транспорта в Челябинской области.