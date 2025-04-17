Алексей Текслер анонсировал планы развития Челябинской области в Общественной палате региона

Губернатор призвал общественников активно включаться в реализацию всех проектов

Губернатор Челябинской области обозначил масштабные планы развития региона в текущем 2025 году, выступая на заседании Общественной палаты области. Они включают строительство и ремонт десятков объектов здравоохранения и образования, благоустройство общественных пространств, реализацию программы «Большой ремонт-74» по модернизации ЖКХ:

«В ее рамках мы планируем реконструкцию и капремонт почти полутора тысяч объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут объемы финансирования. Уже в этом году из всех источников направим порядка 13 миллиардов рублей. Программа охватит все муниципалитеты», — обозначил глава региона.

По словам Алексея Текслера, программа текущего года включает крупные проекты (модернизацию очистных сооружений и т. д.) с целью улучшить качество коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведения), повысить безаварийность и снизить потери в инфраструктуре. А к 2030 году планируется значительно увеличить ее финансирование.

Также губернатор подчеркнул, что сегодня в центре внимания находятся участники специальной военной операции и их семьи: оказывается всесторонняя поддержка возвращающимся с СВО бойцам, реализуется образовательная программа «Герои Южного Урала», направленная на трудоустройство и профессиональное обучение ветеранов. С 2022 года собрано и отправлено в зону СВО почти 6000 тонн гуманитарной помощи.

Алексей Текслер рассказал о реализации национальных проектов, подчеркнув, что с 2019 по 2024 год на эти цели было направлено более 170 млрд рублей, что позволило построить и отремонтировать сотни объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также благоустроить почти 2 тысячи общественных территорий.

«За последние пять лет валовый региональный продукт региона вырос почти в два раза. Мы существенно опережаем темпы роста экономики, чем в среднем по стране. И вы понимаете, что экономический рост дает возможность нам реализовывать и наши социальные планы», — сказал губернатор.

Во многом нацпроекты помогают решать задачи укрепления экономики, модернизации инфраструктуры, строительства социальных объектов. Благодаря федеральной поддержке возводится межвузовский кампус, новый хирургический корпус ЧОДКБ, в этом году начнется строительство нового медицинского центра в Магнитогорске:

«Благодаря эффективному взаимодействию с федеральным правительством и бизнесом, а также экономическому росту региона, мы успешно реализуем масштабные проекты федерального уровня. Выражаю глубокую благодарность президенту и правительству Российской Федерации за неоценимую поддержку, без которой эти проекты были бы невозможны».

Алексей Текслер также призвал членов ОПЧО активно подключаться к реализации всех обозначенных проектов и программ, отметив значительный вклад и в решение проблем граждан, благодаря чему Палата входит в топ-10 федерального рейтинга.