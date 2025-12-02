Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области

Доходы вырастут у учителей и представителей других профессий

Губернатор Алексей Текслер заявил об индексации выплат учителям и другим работникам бюджетной сферы в 2026 году, ориентируясь на рост экономики и инфляцию.

«Конечно, мы законодательство выполняем, но мы ориентируемся не на минимальную оплату труда, зарплата будет действительно проиндексирована существенно», — заявил Текслер.

Глава региона напомнил, что в 2025 году заработные платы в бюджетной сфере уже повышались дважды — на 4—6%. При этом для отдельных «указных» категорий (к которым относятся, в частности, учителя) действует особая система: их зарплаты привязываются к росту оплаты труда в экономике региона.

«В целом у нас индексация по указным категориям будет даже где-то 11—12% по году», — уточнил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в 2026 году практика ежегодной индексации сохранится для всех бюджетников. Выплаты будут корректироваться с учетом как роста экономики, так и инфляционных процессов.