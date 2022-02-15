Алексей Текслер: 17 школ в Челябинской области получат на капремонт 600 миллионов

Сумму губернатор назвал во время осмотра школы в Еманжелинском районе

15 февраля во время рабочей поездки в Еманжелинский район Алексей Текслер осмотрел школу № 3 в Батуринском сельском поселении. Это учебное заведение участник большой программы по капитальному ремонту, которая стартует в Челябинской области в конце учебного года, передает корреспондент Первого областного информагентства.







Как рассказал Алексею Текслеру директор школы № 3 Сергей Жеребцов, в 2021 году учреждение уже стало участником проекта «Инициативное бюджетирование»: на реконструкцию прохудившейся кровли было выделено из областного бюджета 10 миллионов рублей. Работы уже успешно завершены, крыша из плоской превратилась в скатную. Теперь школа готова к капитальному ремонту. По словам сотрудников, строительство здания началось в 1991 году, но затем около пяти лет школа простояла недостроенной, а после ввода в эксплуатацию серьезных работ в ней не проводилось. В итоге на сегодня в обновлении нуждаются системы электроснабжения и вентиляции, нужен ремонт входной группы, цоколя, спортзала, замена дверей и окон, косметические работы — особенно на третьем этаже. Всего предварительно потребуется 57 миллионов.

«Работы мы планируем начать в мае, после окончания занятий. К сентябрю должны успеть, но даже если не успеем, начало учебного года не будет сорвано: у нас есть опыт, занятия начнутся в других помещениях», — докладывал губернатору директор.

Такой подход Текслеру не понравился. Он заявил, что не нужно «подкладывать соломку», а необходимо заранее готовиться к старту ремонта. Вот если отыгрывать торги только в мае — то ничего, конечно, не получится. Губернатор сразу дал распоряжение первому заместителю министра образования области Елене Коузовой проконтролировать подготовку конкурсных процедур и своевременное начало работ.

«Благодаря решению президента мы запускаем программу капитального ремонта школ. В целом задача стоит отремонтировать 17 школ. Вместе с федеральным бюджетом выделяется больше 600 миллионов рублей. Школа № 3 попала в эту программу. Это комплексное решение, школа благодаря инициативному бюджетированию к работам готова. Любой строитель знает, что начинать ремонт надо с кровли. В этом году полностью обновим здание, будет новое благоустройство вокруг школы, система доступа для безопасности детей, пожарная сигнализация, новое учебное оборудование. В следующем году мы продолжим реализацию этой программы. Минобр уже готовит сметы и обоснование», — анонсировал Алексей Текслер.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщала, что на капремонт 17 школ в Челябинской области федеральный бюджет выделяет полмиллиарда. Известно, что помимо школы в Еманжелинском районе в программу уже вошла школа № 13 в копейском поселке Горняк.