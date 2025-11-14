Алексей Рожков участвовал в заседании Общественной молодежной палаты при ЗСО Челябинской области

Это 16-й созыв молодежной палаты

Участник программы «Герои Южного Урала» принял участие в заседании Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области. Вместе с другими представителями органов власти он услышал новые идеи от нового поколения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Молодые видят этот мир по-другому. У них есть свои новые свежие идеи, порой дерзкие идеи приводят к положительному и приятному результату», — отметил первый зампредседателя комитета Законодательного собрания по соцполитике Алексей Рожков.

Молодежь представила новые идеи, направленные на их участие в общественно-политической жизни региона. Например, на доработку отправится предложение студента о сохранении уголовно-правовой ответственности при отношении к государственным символам Российской Федерации и работе над ней.

Общественная молодежная палата рассмотрит реализацию молодежной политики в ЮУрГУ, итоги работы «Клуба молодых промышленников» и проект «Время молодых». Будут предложены инициативы по вовлечению молодежи в жизнь региона.





«Я очень надеюсь, что представители молодежной палаты будут активно принимать участие в заседаниях комитета, в рабочих группах, предлагать свои идеи, но и также принимать участие в рассмотрении тех проектов, которые мы рассматриваем и уже предлагаем на утверждение Законодательному собранию», — подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Наталья Лощинина.

В состав комитета по социальной политике вошли более 20 депутатов, в их числе и участники программы «Герои Южного Урала».