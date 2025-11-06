Алексей Рожков поддержал Год единства народов России

Участник программы «Герои Южного Урала» уверен: многонациональная Россия сильна согласием и общим трудом

Участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков поддержал идею президента РФ Владимира Путина объявить 2026‑й Годом единства народов России, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Неслучайно в нашем обществе так прочно укоренился лозунг: „Пока мы едины — мы непобедимы“. В нем заключена историческая правда, проверенная веками. Обращаясь к нашему наследию, старинным притчам и преданиям, мы вновь и вновь находим подтверждение: только в единстве, только через совместный труд и взаимное уважение можно достичь согласия и воплотить в жизнь самые значимые замыслы», — отмечает Алексей Рожков.

Он также отметил, что Россия всегда была, есть и будет многонациональной и многоконфессиональной страной.

Ранее Алексей Рожков принял участие в заседании Молодежного парламента при Госдуме.