Алексей Нечаев высказался о возвращении трассы М‑5 в Челябинской области в категорию магистралей

В 2020 году здесь ограничили скорость до 90 км/ч из‑за плохого покрытия

Глава Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев во время прямого эфира медиахолдинга «Гранада Пресс» обсудил возвращение федеральной трассе М-5 «Урал» в регионе статуса автомагистрали. Такое решение поднимет максимально разрешенную скорость на участке до 110 км/ч.

Статуса автомагистрали 24-километровый участок М-5 (село Травники — поселок Витаминный) лишили осенью 2020 года. Упрдор «Южный Урал» тогда провел исследование и выявил серьезные дефекты покрытия дороги. На участке установили знаки «Неровная дорога» и ограничили максимальную скорость до 90 км/ч.

«Да, имея четырехполосную дорогу, передвигаться по ней со скоростью 90 км/ч кому-то, может быть, уже некомфортно», — предположил министр.

Однако Алексей Нечаев отметил, что на участке трассы закончили работы по замене покрытия. Вновь стать магистралью М-5 сможет только после диагностических испытаний. Однако министр подчеркнул, что одно из условий существования автомагистрали — отсутствие одноуровневых пересечений с другими дорогами.



«А на самом деле они там есть. В районе поселка Витаминный. Я думаю, что когда РОСДОРНИИ, Упрдор “Южный Урал” проведут исследования данного участка дороги, они будут принимать решение»,

— сказал глава Миндортранса.

Алексей Нечаев добавил, что не уверен в том, каким может быть решение, но подчеркнул, что сам бы хотел возвращения для М-5 статуса автомагистрали.



Напомним, в Челябинской области идет расширение федеральной трассы М-5. На участках в Ашинском районе дорожники каждую неделю проводят буровзрывные работы и буквально снимают скалу, чтобы спуски и подъемы не были такими крутыми.

В этом году в регионе закончат проектировать участок М-5 через перевал Уреньга. Там тоже расширят дорожное полотно до четырех полос с разделительной полосой. Сейчас это один из наиболее аварийных участков трассы.



Во время прямого эфира Алексей Нечаев также отметил, что на «Дорожный рывок», который сейчас проводится в Челябинской области, Миндортранс смотрит стратегически. Принимаемые решения нацелены не на быстрый результат, а на длительную перспективу — до 2035 года.