Глава Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев во время прямого эфира медиахолдинга «Гранада Пресс» обсудил возвращение федеральной трассе М-5 «Урал» в регионе статуса автомагистрали. Такое решение поднимет максимально разрешенную скорость на участке до 110 км/ч.
Статуса автомагистрали 24-километровый участок М-5 (село Травники — поселок Витаминный) лишили осенью 2020 года. Упрдор «Южный Урал» тогда провел исследование и выявил серьезные дефекты покрытия дороги. На участке установили знаки «Неровная дорога» и ограничили максимальную скорость до 90 км/ч.
«Да, имея четырехполосную дорогу, передвигаться по ней со скоростью 90 км/ч кому-то, может быть, уже некомфортно», — предположил министр.
Однако Алексей Нечаев отметил, что на участке трассы закончили работы по замене покрытия. Вновь стать магистралью М-5 сможет только после диагностических испытаний. Однако министр подчеркнул, что одно из условий существования автомагистрали — отсутствие одноуровневых пересечений с другими дорогами.
Алексей Нечаев добавил, что не уверен в том, каким может быть решение, но подчеркнул, что сам бы хотел возвращения для М-5 статуса автомагистрали.
В этом году в регионе закончат проектировать участок М-5 через перевал Уреньга. Там тоже расширят дорожное полотно до четырех полос с разделительной полосой. Сейчас это один из наиболее аварийных участков трассы.
Во время прямого эфира Алексей Нечаев также отметил, что на «Дорожный рывок», который сейчас проводится в Челябинской области, Миндортранс смотрит стратегически. Принимаемые решения нацелены не на быстрый результат, а на длительную перспективу — до 2035 года.