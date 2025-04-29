Алексей Лошкин запретил плановые ремонты во время майских праздников в Челябинске

И настоял на оперативном вывозе мусора

Коммунальные службы не будут проводить плановые ремонты, а Регоператор, напротив, усилит работу по вывозу мусора из Челябинска в майские праздники. Такое поручение на аппаратном совещании в мэрии дал глава города Алексей Лошкин.

«Плановый ремонт в праздничные дни нужно отложить. Если люди останутся без воды в праздники, кому понравится? Если это не аварийная ситуация, сроки ремонта необходимо сдвинуть», — заявил градоначальник.

Также Алексей Лошкин поручил городским службам своевременно убирать территорию города и дворы, пока большинство горожан отдыхают.

«Приближаются праздники. Даю поручение своевременно убирать территорию города с привлечением Регоператора и управляющих компаний. Поручение главам районов — взять на личный контроль крупные контейнерные площадки в жилых массивах и частном секторе. Порядок должен быть», — заявил Алексей Лошкин.

Между тем челябинцы завершают весеннюю уборку города – во Всероссийском субботнике приняли участие более двух тысяч горожан.