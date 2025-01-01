Алексей Лошкин потребовал усилить темпы уборки Челябинска от снега

Спецтехника работает на улицах мегаполиса с ночи

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал от дорожников усиленного темпа уборки города после ночного снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.

«В новогодние каникулы челябинцы будут гулять, посещать места праздничных мероприятий. Важно обеспечить доступность остановок, ледовых городков, безопасность тротуаров. Эта работа должна вестись параллельно с уборкой основных магистралей», — подчеркнул глава Челябинска на утреннем совещании с подрядчиками.

Ночью на улицы Челябинска уже вывели 200 единиц техники. Днем их количество доведут до 220. При этом чистить дороги будут и трактора, которые по поручению губернатора для Челябинска закупили в конце прошлого года. В первую очередь снег убирают с улиц, где проходит общественный транспорт. При необходимости выполняется обработка противогололедными материалами.

На расчистке остановок и тротуаров задействованы еще 429 рабочих.

Если вы видите, что какой-то участок требует немедленной очистки от снега, звоните по круглосуточному номеру диспетчера Комитета дорожного хозяйства 8-951-771-7325.