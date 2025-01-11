Алексей Лошкин поручил за выходные подготовить Челябинск к рабочим будням

Особое внимание нужно уделить транспорту и обработке поверхностей противогололедными материалами, подчеркнул он

Глава Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений дорожникам перед началом трудовых будней после новогодних праздников. Особое внимание он поручил уделить интервалам движения транспорта, вывозу снега и обработке противогололедными материалами остановок, тротуаров и маршрутов, ведущих к соцучреждениям. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

«Поручил взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу. У нас уже усилены проблемные направления дополнительными трамваями и автобусами повышенной вместимости. Но важно, чтобы весь транспорт шел в графике, не допуская долгих перерывов и скопления пассажиров на остановках. Особенно в часы пик»,— написал он.

Комитету дорожного хозяйства поручено взять на контроль своевременный вывоз снега, а также очистку и обработку остановок, тротуаров и перекрестков. Также глава города поручил срочно обрабатывать и чистить маршруты, ведущие к школам, детским садам и больницам.

«Главы районов имеют необходимые ресурсы и возможности, чтобы выстроить эту работу, привлечь технику, ручной труд и максимально обезопасить дороги, по которым идут дети и родители»,— добавил Алексей Лошкин.

По его словам, завершить эту работу необходимо к понедельнику, а затем поддерживать результат.