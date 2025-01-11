Глава Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений дорожникам перед началом трудовых будней после новогодних праздников. Особое внимание он поручил уделить интервалам движения транспорта, вывозу снега и обработке противогололедными материалами остановок, тротуаров и маршрутов, ведущих к соцучреждениям. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Поручил взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу. У нас уже усилены проблемные направления дополнительными трамваями и автобусами повышенной вместимости. Но важно, чтобы весь транспорт шел в графике, не допуская долгих перерывов и скопления пассажиров на остановках. Особенно в часы пик»,— написал он.
Комитету дорожного хозяйства поручено взять на контроль своевременный вывоз снега, а также очистку и обработку остановок, тротуаров и перекрестков. Также глава города поручил срочно обрабатывать и чистить маршруты, ведущие к школам, детским садам и больницам.
«Главы районов имеют необходимые ресурсы и возможности, чтобы выстроить эту работу, привлечь технику, ручной труд и максимально обезопасить дороги, по которым идут дети и родители»,— добавил Алексей Лошкин.
По его словам, завершить эту работу необходимо к понедельнику, а затем поддерживать результат.