Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Челябинска за отсутствие на провале с кипятком на Комсомольском проспекте

По его словам, Сергей Антипов должен был дежурить на месте

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин раскритиковал бездействие главы Курчатовского района Сергея Антипова по контролированию ситуации с крупной аварией на Комсомольском проспекте. Напомним, там в яму с горячей водой провалился подросток, у него сильно поражены ноги, левая кисть и предплечье.

«Что-то я вас не видел на месте большой коммунальной аварии. Мы вместе с вице-мэром Александром Астаховым выезжали на место», — выразил неодобрение Алексей Лошкин.

По словам врио мэра, глава района должен был лично присутствовать и докладывать о ходе восстановительных работ.

Остальным главам районов градоначальник поручил в подобных случаях выезжать на ЧП и работать на месте.

Причиной прорыва на Северо-Западе считают аварию на теплосети. Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Ребенок находится в реанимации, к его лечению подключатся врачи ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.