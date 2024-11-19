После выборов мэра Алексей Лошкин пообщался с журналистами и анонсировал кадровые перестановки в руководстве города.
«Я над этим работаю сейчас. Есть определенное мнение. Весь месяц, который предшествовал моему избранию, я присматривался к существующей команде. Много чего было сделано, много было вещей эффективных, но, наверное, как любой другой руководитель, я внесу свои изменения в команду. Для этого требуется определенный период», — сказал Алексей Лошкин.
Напомним, что на выборах новый мэр представил 10 направлений для развития южноуральской столицы.
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