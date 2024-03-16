Алексей и Ирина Текслер отметили 22-ю годовщину свадьбы

Губернатор с супругой, как многие пары, повесили замок в «Сфере любви»

Сегодня, 16 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной отметили 22-ю годовщину свадьбы. Глава региона в своем телеграм-канале поблагодарил жену за счастливые годы и сына.

«Сегодня день нашей свадьбы. Прошло 22 года, но как будто это было вчера! Спасибо, родная, за счастливые годы вместе, за сына! За то, что каждый новый день мы встречаем вместе»,— написал Алексей Текслер.

Также он сообщил, что теперь в «Сфере любви», знаковом для многих пар месте, тоже есть их замок, символизирующий любовь.

Ирина Текслер в своем телеграм-канале призналась, что давно хотела сфотографироваться с супругом в «Сфере любви». И отличный повод для этого наконец-то был найден.