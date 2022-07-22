Алексей Денисенко: «Мне даже стало лестно, когда я попал под санкции»

Включенный в седьмой санкционный список ЕС депутат ЗСО Челябинской области Алексей Денисенко — о своей реакции и последствиях санкций для России

В официальном журнале Евросоюза 21 июля опубликован очередной список граждан России, попавших под санкции. В этом, седьмом по счету списке есть имя депутата Законодательного собрания Челябинской области Алексея Денисенко. На Западе заявляют, что Денисенко несет ответственность за разжигание ненависти к Украине, распространение пророссийской дезинформации и пропаганды в контексте войны. Сам парламентарий «членством» в санкционном списке даже гордится.



«Я узнал об этой новости утром и даже как-то порадовался. Когда враги признают тебя угрозой — это лестно. Включение в санкционный список только подтверждает, что я правильно выбрал и политическое движение (Денисенко — член президиума регионального политического совета „Единой России“. — Прим. редакции).

И вообще — что такое эти санкции? Ну да, для родных и близких эта мера создаст определенные неудобства. Но на то и они близкие: поймут и поддержат. Запрет на въезд в Европу? Я там все уже видел, все хорошее перенял. Европа, по сути, один большой санаторий. Значит, будем развивать туризм в России, чтобы люди отдыхали на наших просторах. Я еду сейчас в Уфу через Уральские горы и прямо кайфую: очень красиво! Да, туристической инфраструктуры не хватает, но это решаемый вопрос.

Что касается экономической стороны санкций, введенных против страны… Давайте признаем: Россию долгое время эксплуатировали, задешево скупали наши ресурсы, и это была игра в одни ворота. Российский бизнес в Европе мог приобрести разве что старые, нерентабельные заправки и заводы, да еще недвижимость по диким ценам и с дикими налогами. Нас просто не воспринимали как равноправных партнеров. Теперь ситуация поменялась. Нас ждет хорошее, плодотворное развитие вместе с Китаем, Ираном, другими странами, сохранившими, в отличие от Европы, традиционные ценности.

Понятно, что легко не будет. Будем ездить на других автомобилях, пересядем на более шумные самолеты. Но это нужный разворот, разворот в правильную сторону».