Алексей Бетехтин рассказал «Героям Южного Урала» о культурной политике региона

Лекция прошла в рамках третьего модуля программы

В Магнитогорске проходит третий модуль в рамках программы «Герои Южного Урала». В ходе обучения ветераны СВО прослушали лекцию министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина. Участники проекта ознакомились с нюансами его деятельности.

«Сегодня я расскажу вам о том, какие стратегии и методики необходимы для эффективного руководства сферой культуры и искусства. Культура — это вековая система запретов и табу, которая нас оберегает, позволяя выживать и развиваться. Искусство же бросает вызов этим барьерам, ломая их во имя нового. Каждое направление — театры, музеи, библиотеки, образование, дворцы культуры — живет по своим законам, правилам и обязанностям. Управлять этой сферой на самом деле очень сложно. Важно соблюдать баланс между всеми направлениями, не выделяя ни одно в ущерб другим», — обратился к участникам программы «Герои Южного Урала» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В третьем модуле спикерами стали: заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт, председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, глава Магнитогорска Сергей Бердников, министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев, глава Чесменского округа Виталий Родионов и другие. Обучение продлится до 30 января и завершится тестированием и очным экзаменом.

Программа создана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ее цель — адаптация ветеранов СВО и подготовка их к управленческой деятельности в ведомствах и на предприятиях региона.