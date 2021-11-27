Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт

Артисту стало плохо дома днем 26 ноября

Народного артиста России Александра Градского экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт, сообщила газета «МК» вечером 26 ноября.

По данным издания, в сентябре 72-летний исполнитель и продюсер перенес коронавирус, после болезни он почти перестал вставать и часто жаловался на боли в ногах. Днем 26 ноября дома он потерял сознание, и, как сообщает газета, родные не могли привести его в сознание в течение часа.

Сейчас, по сообщениям СМИ, Александр Градский находится в реанимации.

Напомним, артист родился в Копейске Челябинской области 3 ноября 1949 года. В 1957 году вместе с семьей переехал в Москву. Александр Градский является одним из основоположников русского рока. Руководит художественным театром «Градский Холл». С 2017 года — наставник шоу «Голос».