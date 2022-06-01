Александр Жеребцов назначен и.о. руководителя УФНС по Челябинской области

Прежний главный налоговик Михаил Бирюк не работает на Южном Урале с 1 июня

Сегодня, 1 июня, сменилось руководство в управлении налоговой службы по Челябинской области. Исполняющим обязанности руководителя регионального УФНС назначен замначальника Александр Жеребцов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства.



В пресс-службе подчеркнули, что пока речь идет не об официальном назначении: 36-летний Жеребцов будет исполнять обязанности руководителя до окончательного решения кадрового вопроса. От комментариев о дальнейшей судьбе Михаила Бирюка в ведомстве воздержались. По данным источников Первого областного информагентства, Михаил Михайлович переведен на должность начальника регионального УФНС в Ханты-Мансийский автономный округ.

Александр Жеребцов — советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса, в налоговых органах работает с июля 2006 года. Два высших образования получил в ЮУрГУ, в 2009—2011 годах служил начальником отдела урегулирования задолженности в Удмуртии, затем вернулся в Челябинск. В 2016—18 годах возглавлял инспекцию Тракторозаводского района, с сентября 2018 года — заместитель руководителя областного УФНС.