Александр Вагнер: реформа высшего образования расширит возможности вузов и студентов

И. о. ректора ЮУрГУ назвал долгожданным тезис президента о возврате к традиционной системе высшей школы

Изменение системы высшего образования в России позволит повысить качество подготовки специалистов, а выпускники станут востребованными и конкурентоспособными. Об этом, как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, заявил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Вагнер, комментируя вчерашнее послание президента Федеральному собранию.

По его мнению, сейчас нельзя сказать, что наша страна уходит из Болонской системы, поскольку она и не присутствовала в ней в полном понимании: в России сохранился специалитет, а в педагогическом образовании создан двухпрофильный бакалавриат.

«Мы идем своим путем. Строим свою систему высшего образования. Мы используем все лучшие параметры, заявленные в Болонской декларации, совместив с наработками советской системы образования. Тезис президента о возврате к традиционной для России системе высшего образования — долгожданное решение!» — отметил Александр Вагнер.

И. о. ректора ЮУрГУ добавил, что нынешнюю систему не стоит полностью ломать. Основа новой высшей школы — советская система образования, а также наработки, лучшие практики и подходы последних лет. По его мнению, предложенная реформа расширит как возможности самих вузов, которые будут создавать условия для «бесшовного трудоустройства» выпускников, так и всего российского студенчества.

«Считаю, что преобразования позволят повысить качество подготовки будущих специалистов. Результатом образовательной деятельности станут востребованные и конкурентоспособные выпускники, обладающие всеми необходимыми знаниями, умениями и практическим опытом», — резюмировал руководитель вуза.

Ранее по этой же теме высказался ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Он отметил, что сроки подготовки специалистов в новых условиях заточат под потребности игроков рынка. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», накануне президент Владимир Путин предложил перейти к традиционной подготовке специалистов, которые будут учиться от 4 до 6 лет в зависимости от профессии и отрасли. Переход на новую систему будет плавным, а все нынешние дипломы бакалавров и магистров будут котироваться и далее.