Александр Вагнер 30 июля ответит на все вопросы абитуриентов ЮУрГУ

Исполняющий обязанности ректора уделит особое внимание бюджетным местам

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер в субботу, 30 июля, в 11:00 проведет встречу с абитуриентами и их родителями. Пришедшие узнают о сроках и порядке зачисления в вуз, конкурентных преимуществах и кампусе ЮУрГУ, активной студенческой жизни и возможностях обучения в Военном учебном центре.

Особое внимание Александр Вагнер уделит перспективным и востребованным направлениям обучения с большим количеством бюджетных мест. В ходе встречи абитуриенты и их родители смогут задать ректору ЮУрГУ любые интересующие вопросы о поступлении и ходе обучения.

«Час с ректором — это ежегодное мероприятие, проходящее в рамках приемной кампании. Абитуриентов и их родителей, а также школьников, которые в сентябре пойдут в 11-й класс, приглашают на встречу с ректором ЮУрГУ. Сегодня в университете созданы все условия для того, чтобы каждый студент смог раскрыть свой потенциал в различных направлениях: различные спортивные и творческие секции, возможность реализовать собственные научные и предпринимательские идеи в рамках проектного обучения и стартап-студии университета, а также уникальная возможность получить военный билет без отрыва от учебы», — рассказали в Южно-Уральском государственном университете.

После мероприятия пройдет экскурсия в спортивный комплекс ЮУрГУ, по студенческому городку, а также в новое общежитие университета. Посмотреть есть на что.

Так, на территории студгородка в окружении парков и скверов расположены учебные корпуса ЮУрГУ, 9 общежитий, а также все для комфортного проживания: столовая, парикмахерская, продуктовые магазины, кафе и новые современные городские пространства. Рядом находится студенческая поликлиника, бассейн, спортивный комплекс и многое другое. Удобство кампуса ЮУрГУ высоко ценят не только российские, но и иностранные студенты. Университет окружает обширная лесопарковая зона.

В сентябре 2020 года для студентов, преподавателей, сотрудников открылись двери нового общежития европейского уровня. Общежитие состоит из двух секций (11 и 18 этажей) и рассчитано на полторы тысячи человек.





Университет создал уникальную спортивную базу — Дворец спорта и Учебно-спортивный комплекс. В их составе — специализированные спортивные залы баскетбола, волейбола, скалодрома, борьбы, тяжелой атлетики, бокса и кикбоксинга, аэробики, шейпинга, 4 тренажерных зала, шейпинг-центр «Университетский». Все залы оборудованы ультрасовременным спортивным оборудованием и инвентарем для профессиональных занятий физической культурой и спортом. Гордостью университета являются 50-метровый плавательный бассейн на 10 дорожек, легкоатлетический манеж с синтетической 200-метровой дорожкой, хоккейный корт с трибунами для зрителей.

Каждый студент в ЮУрГУ может выбирать, как будут проходить его уроки физкультуры, на выбор предоставлена 21 спортивная секция.

Если у вас остались вопросы, можно обратиться в консультационный центр ЮУрГУ, который находится во втором учебном корпусе (пр. Ленина, 85). Встреча с ректором 30 июля в 11:00 пройдет в главном корпусе вуза.