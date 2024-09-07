Александр Романов: «Если вы верите, что все проблемы города можно решить, приходите на выборы»

Директор златоустовского драмтеатра — о важности участия в голосовании

В Челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора. В этот день каждый может решить судьбу региона, отдав свой голос за одного из четырех кандидатов. Примут участие в выборах все неравнодушные, в том числе почетный гражданин Златоуста и Челябинской области, директор Златоустовского драматического театра «Омнибус» Александр Романов. Корреспондентам нашего медиахолдинга он рассказал, почему важно прийти и проголосовать.

Александр Романов — приверженец развития и преображения Златоуста. За последние годы в городе обновился автобусно-трамвайный парк, в нормальное состояние пришли дороги, благоустраиваются парки и развивается туризм.

«Вспомним наш лыжно-биатлонный комплекс, который построили с областью вместе. Зимние соревнования, которые мы благодаря ему смогли провести, показали просто мировой уровень», — поделился Александр Сергеевич.

По словам директора «Омнибуса», город развивается не без трудностей и в будущем предстоит сделать еще многое. Но ради этого нужно стараться всем вместе, сообща: и администрации города, и предприятиям, и депутатам городского собрания. Ключевой фигурой, которая будет задавать курс развития, должен стать губернатор.

Александр Романов добавляет, что помогать в развитии готовы и горожане, и почетные жители:

«Покажем какие-то пути развития, которые мы видим. Потому что среди почетных граждан нашего города люди разных абсолютно профессий. Это и металлурги, и машиностроители, врачи, музыканты и спортсмены».

Напомним, выборы губернатора завершатся 8 сентября в 20 часов. В бюллетенях для голосования представлены кандидаты от четырех партий: Эльдар Гильмутдинов от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы» и Алексей Текслер от «Единой России».