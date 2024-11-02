Александр Орел: «В Коркино — ситуация стабильная и контролируемая»

Информация о новых волнениях в городе является фейком

В настоящее время ситуация в Коркино стабильная и контролируемая. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил ио главы округа Александр Орел на своей странице «ВКонтакте».

Информация о том, что в Коркино ситуация накаляется, является фейком, указал он.

«Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая. В городе организовано круглосуточное дежурство правоохранительных органов. Ведется патрулирование на городских улицах», — сообщил Александр Орел.

Он попросил жителей не доверять непроверенной информации.

В случае каких-либо происшествий или противоправных действий, необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть ОВД (8-351-52-3-71-00) или же в ЕДДС (8-351-52-3-91-00; 112).