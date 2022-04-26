Александр Маршал и Олег Газманов выступят в Челябинске на концерте 9 мая

Концерт пройдет на Театральной площади

Александр Маршал и Олег Газманов станут главными приглашенными звездами концерта ко Дню Победы в Челябинске. Об этом сообщил организатор концерта — Фонд святой Екатерины.

Концерт состоится 9 мая на Театральной площади. Вести праздничную программу будет народный артист России Алексей Кравченко.

На концерте также выступят солисты театра «Геликон-опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант и композитор Сергей Войтенко, солистка Наталья Садовникова и архимандрит Гермоген.

«В этом году музыкально-театрализованная постановка будет носить название „Этот День Победы“, и, кроме песен, гостей ждут танцевальные выступления и военные стихи, которые даже спустя десятилетия трогают душу каждого человека», — отметили в Фонде святой Екатерины.

Начало концерта в 19:00.