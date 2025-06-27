Александр Малышкин назначен председателем Седьмого кассационного суда в Челябинске

В его представлении принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Алексей Текслер принял участие в представлении нового председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Александра Малышкина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что нахождение суда в Челябинске является важным для региона и формирует статус нашей области как центра крупного кассационного округа, что, в свою очередь, существенно усиливает судейское сообщество региона.

«Процесс становления суда уже в целом завершен. Большинство судей назначено, и я уверен, что под вашим руководством, уважаемый Александр Викторович, реализуются все задачи, стоящие перед судом. В первую очередь защита наших граждан и в целом защита законных интересов нашего государства», — заявил Алексей Текслер.

До назначения на Южный Урал Александр Малышкин работал в судебной системе Владимирской, Ивановской областей и занимал должность судьи Верховного суда Российской Федерации.

Алексей Текслер также обратил внимание на вклад в становление и развитие суда предыдущего председателя — Сергея Минина, который в настоящий момент находится в почетной отставке.